Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, venerdì 15 aprile 2022. Luca Salatino è oggi al centro dello studio. Il tronista romano che ancora non ha trovato una persona con cui costruire una storia importante, proverà a riprendersi Lilli che, nella scorsa puntata, non si era presentata annunciando la propria eliminazione, sicura di non essere in cima alle preferenze di Luca. Lilli ora acetterà d itrovare in studio o lascerà definitivamente la trasmissione condotta da Maria De Filippi?

Uomini e donne 15 aprile: il bacio tra Luca e Aurora

In studio non mancherà un altro colpo di scena. Dopo il bacio con Soraia, verrà mandata in onda l’esterna tra Luca e Aurora. Anche qui, al termine. c’è stato un bacio. Come reagirà Soraia?

Per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà di Biagio Di Maro che sta uscendo con Jolanda e di Diego Tavani che ha conosciuto Aneta. Tra i due c’è il feeling giusto? Si saranno baciati?

Sarà scattato il bacio? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata durante la quale non dovrebbe esserci alcun momento per Gemma Galgani.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.