Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi, mercoledì 16 febbraio. La puntata dovrebbe cominciare con Matteo Ranieri. Maria De Filippi dovrebbe chiamare al centro dello studio proprio lui dopo che nella scorsa puntata, sia Federica che Denise avevano lasciato lo studio.

Uomini e donne 16 febbraio: trono over, la discussione tra Pinuccia e Alessandro

Per quanto riguarda il trono over verrà concesso dello spazio alla signora Pinuccia che ha avuto una discussione con Alessandro. Quest’ultimo ha già raccontato la propria versione dei fatti. Ora Maria De Filippi lo ha invitato a chiarire senza telecamere con Pinuccia. Quest’ultima ha però chiesto di poter raccontare come sono andate le cose in studio. La conduttrice lo permetterà?

Spazio a Ida Platano e Alessandro nella puntata di oggi

Spazio, nella puntata di oggi, anche a Ida Platano e Alessandro. La dama e il cavaliere sono sempre più vicini: ll feeling che li ha uniti dalla prima puntata cresce e la dama non nasconde di stare bene con lui. Chissà se nell’incontro in studio di oggi, i due si lasceranno andare ad altre importanti dichiarazioni. Appuntamento come sempre alle 14,45 su Canale 5.