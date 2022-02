Uomini e Donne, anticipazioni oggi 24 febbraio: Giuliana lascerà Biagio, in arrivo due nuovi Cavalieri. Nella foto Ansa, Maria De Filippi

Uomini e Donne, anticipazioni oggi, giovedì 24 febbraio. Biagio Di Maro, fin da quando è arrivato nel programma di Maria De Filippi è diventato uno dei protagonisti assoluti. Tra le Dame conosciute dal Cavaliere napoletano c’è stata anche Gemma Galgani.

La storia che ha fatto più parlare è però quella con Sara Zilli. I due hanno avuto una storia sentimentale chiusa però in malo modo per ben due volte da Di Maro. Un atteggiamento che ha fatto infuriare più volte sia Tina Cipollari, sia Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Giuliana lascerà Biagio

Oggi 24 febbraio, Biagio Di Maro verrà lasciato da Giuliana dopo che tra i due è cominicata una conoscenza che, a quanto pare, è durata davvero poco. Giuliana lamenta di non essere coinvolta a livello emozionale e che il Cavaliere sia un po’ troppo passionale.

Due nuovi Cavalieri in studio

In studio, nella puntata di oggi arriveranno dei nuovi cavalieri interessati a conoscere due dame del parterre femminile.

Di Matteo Ranieri invece, nella puntata di oggi non si parlerà. La sua unica corteggiatrice rimasta dopo l’addio di Denise è Federica. La ragazza, ieri non era in studio a causa della febbre (il suo tampone è comunque negativo). La ragazza ha però avuto un malore concedendo così una “tregua” a Matteo.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.