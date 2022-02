Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 febbraio: Gemma e Matteo non ci saranno, in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 febbraio: Gemma e Matteo non saranno in studio. Sossio Aruta e Ursula Bennardo parleranno invece della loro relazione da cui è nata la piccola Bianca.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non ci sarà: non ha pretendenti

Nella puntata di oggi non si parlerà di Gemma Galgani. La dama di Torino non sarà nemmeno in studio non avendo pretendenti dopo aver chiuso (senza alcun interesse) la sua ultima conoscenza.

In studio ci saranno invece Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, dopo essersi incontrati e innamorati in trasmissione, hanno deciso di formare una famiglia insieme. Dopo aver affronato una piccola crisi hanno deciso di andare avanti e dalla loro unione è nata anche una figlia, la piccola Bianca.

Luca Salatino in studio, Matteo Ranieri presto dovrà scegliere

Al trono classico di Uomini e Donne, sul trono ci sono solo Matteo Ranieri e Luca Salatino. Quest’ultimo sta conoscendo sempre nuove ragazze e sarà presente. Matteo si è trovato invece di fronte all’abbandono della trasmissione da parte di Denise ed oggi non sarà in studio. L’unica pretendente che gli è rimasta è Federica. Matteo ha però paura di deluderla pur dicendosi interessato. Anche perché la ragazza è madre di un bambino. Matteo sceglierà presto Federica o deciderà di abbandonare la trasmissione? Lo scopriremo probabilmente la settimana prossima.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.