Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, 30 settembre, svelano che dovrebbero tornare al centro studio alcuni protagonisti de trono classico.

Uomini e Donne anticipazioni oggi 30 settembre: Joele continua la conoscenza con Ilaria

Joele Milan dovrebbe raccontare la sua conoscenza con la corteggiatrice Ilaria. La ragazza era stata scelta per le esterne, sia dal tronista Joele Milan, che dall’altro protagonista del trono classico, Matteo Fioravanti. Ilaria aveva dichiarato la sua preferenza per il tronista romano, ma non aveva voluto rinunciare a uscire con Joele Milan. Questa situazione ambigua aveva fatto infuriare Matteo Fioravanti che ha, quindi, chiuso la loro conoscenza. Nella puntata di oggi potrebbe andare in onda la nuova esterna dei due ragazzi senza la presenza ingombrante di Matteo Fioravanti.

Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre: nuovi corteggiatori per Roberta Ilaria Giusti

Secondo le anticipazioni della nuova puntata in onda oggi, potrebbe tornare protagonista la tronista Roberta Ilaria Giusti. La ragazza non ha apprezzato molto i suoi corteggiatori, tanto da decidere di eliminarli tutti tranne uno. Oggi potrebbero arrivare nuovi corteggiatori per la tronista. Roberta Ilaria aveva portato più volte in esterna uno chef con la passione per il pugilato. Ma lei sarà disposta a continuare la conoscenza?