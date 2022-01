Uomini e Donne, anticipazioni oggi giovedì 27 gennaio: Ida Platano corteggiata, e Armando...

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 27 gennaio 2022. Ida Platano corteggiata da più persone, intanto Armando Incarnato ci prova con la corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 27 gennaio 2022: nuovi corteggiatori per Ida Platano

Ida Platano, dopo le delusioni con Diego, sta provando a conoscere Andrea. Ma pare che lui non sia ancora riuscito a conquistarla, lei non si sente abbastanza coinvolta. E allora, che sia la volta giusta per conoscere nuovi corteggiatori? I pretendenti di certo non mancheranno.

Uomini e Donne, Armando ci prova con Denise?

Qua dobbiamo fare un piccolo riavvio alla puntata del 26 gennaio. Denise, una delle due corteggiatrice di Matteo Ranieri, stava per abbandonare lo studio in lacrime. Non riusciva a sopportare la vista di Matteo così complice con l’altra corteggiatrie Federica.

A quel punto è intervenuto Armando Incarnato che ha bloccato la ragazza, abbracciandola. Le malelingue hanno già insinuato che tra i due possa nascere qualcosa. La puntata di oggi ci dirà di più? O il focus tornerà sulle vicende di Luca Salatino? Chissà…

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.