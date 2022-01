Uomini e donne anticipazioni oggi venerdì 28 gennaio: Armando Incarnato contro Marika Geraci

Uomini e donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 28 gennaio 2022. Nella puntata odierna andrà in onda lo scontro in studio ta Armando Incarnato e Marika Geraci.

Uomini e donne anticipazioni puntata oggi venerdì 28 gennaio: Armando contro Marika

Marika Geraci e Armando Incarnato si sono lungamente frequentati in passato. La loro storia è però finita. Nonostante sia passato tanto tempo, i due non perdono occasione per beccarsi. Per esempio, nelle ultime puntate Marika aveva accusato Armando di prepararsi per partecipare all’Isola dei Famosi. Accusa che aveva portato a una infinita discussione. Forse oggi i due torneranno a beccarsi, non sappiamo se sullo stesso tema o su altro.

La sfilata di Uomini e Donne

Oggi dovrebbe andare in onda anche la sfilata, uno degli appuntamenti del venerdì molto atteso ma anche foriero di polemiche. Troniste e dame, corteggiatori e cavalieri si sfideranno a colpi di seduzione.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.