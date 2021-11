Uomini e Donne, ecco le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 29 novembre, in onda su Canale 5. Al Trono Over continuerà ad esserci una grande assente, Gemma Galgani infatti non presenzierà perchè ancora ammalata. Attesa poi per il ritorno di Ida Platano, la dama farà il suo ingresso in studio e potrà rincontrare Diego Tavani.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma col Covid

Nelle anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, previste fino al prossimo 3 dicembre, si parlerà delle vicende di Gemma, la quale questa settimana non terrà banco per le sue vicende sentimentali.

La dama infatti, sarà al centro dell’attenzione perché è risultata positiva al Covid e, di conseguenza, non ha potuto prendere parte fisicamente alle ultime registrazioni della trasmissione. La Galgani è costretta a restare a casa, ma ha voluto comunque esserci per un saluto e lo ha fatto collegandosi dal suo appartamento.

Ida e Diego si ritrovano in studio

Ida Platano e Diego Tavani si sono lasciati male, il confronto tra loro è stato duro e la dama ha confessato di non voler più rivederlo. I due avranno un confronto ma dalle loro parole sembrerà chiaro che non abbiano intenzione di riprendere la loro storia. Secondo indiscrezioni però, ci sarà un colpo di scena: Ida incontrerà nuovamente Armando Incarnato e i due saranno al centro dell’attenzione per un ballo che decideranno di fare insieme.

Al Trono Classico, confusione per le due troniste

Non è finita qui, perché si tornerà a parlare anche delle troniste che sono ormai ad un passo da quelle che saranno le loro scelte finali. Andrea Nicole continuerà a lasciarsi andare con entrambi i due corteggiatori che ha scelto di portare fino alla fine del percorso. Roberta, invece, apparirà più in crisi rispetto alla collega.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, in onda su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.