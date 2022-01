Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 gennaio 2022: Gemma corteggiata da Stefano nel trono over

Torna Uomini e Donne con la puntata del 17 gennaio 2022 dove si parlerà sia di trono over che di trono classico. Nuovamente Gemma Galgani sotto ai riflettori. Questa volta la dama over dovrà fare i conti con il corteggiamento di Stefano.

Gemma Galgani sempre al centro dell’attenzione, ha un nuovo corteggiatore durante la puntata del 17 gennaio 2022 di Uomini e Donne (anticipazioni)

Come detto, come avviene sempre durante le puntate del trono over, l’attenzione sarà focalizzata su Gemma Galgani. La dama over è reduce da una frequentazione che non è andata a buon fine. Ora è corteggiata da un nuovo cavaliere over, si tratta di Stefano.

Questa volta finirà bene? Difficile che sia così. Infatti, durante la puntata odierna, vedremo una Gemma piuttosto fredda con il suo nuovo corteggiatore. I motivi del suo comportamento? Non sarebbe scattata la scintilla e soprattutto non ci sarebbe attrazione fisica tra loro due.

Ma non è solamente un discorso di attrazione fisica, Gemma non si sentirebbe pronta a lanciarsi subito in una nuova relazione sentimentale dopo che la precedente si è interrotta in maniera brusca.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 17 gennaio 2022: spazio anche per il trono classico

Poi, ci sarà spazio anche per il trono classico. In questo caso parliamo dei due tronisti Matteo e Luca. Il primo ha già una frequentazione ben avviata con due ragazze ma solamente una delle due sarà la sua scelta finale. Mentre Luca è alle prime armi perché è arrivato da poco nello studio di Maria De Filippi e quindi non ha ancora individuato le sue ragazze preferite.