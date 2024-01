Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 gennaio: cosa accadrà oggi

Oggi, giovedì 25 gennaio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45. In studio, ci saranno gli come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Cosa accadrà a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri Cristina ed Alessandro (Trono Over) hanno avuto un duro confronto. Il cavaliere, che non si sente valorizzato e corteggiato da Cristina, è rimasto turbato dal ritorno di Roberta. Lui chiude con Cristina, e Roberta sembra non voler tornare ad avvicinarsi al cavaliere.

Ida ha portato in esterna Sergio. Si abbracciano ed il cavaliere le confessa di aver provato un colpo di fulmine. Esterna al cinema per Mario. Dedica a Ida una lettera in cui esterna i propri sentimenti. Le regala una maglia con ‘Mi piaci tu’ sulla loro foto. Mario si è tatuato il nome di Ida sul polso. Le prende la mano e la abbraccia, questo suscita in Ernesto una reazione negativa e prende la decisione di andarsene perché, a suo dire: “Sento un leggero distacco dall’ultima esterna che ho avuto con Ida”

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 25 gennaio

La puntata riprenderà con il trono di Ida, con la decisione di Ernesto che vuole andarsene via. Nel frattempo Claudia è uscita con Daniele. Mentre Sabrina, invece, è uscita con Francesco.