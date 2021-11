Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi 5 novembre 2021: Gemma Galgani e Costabile addio?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi 5 novembre 2021. L’appuntamento più atteso è ancora una volta quello con Gemma Galgani: sarà addio con Costabile Albore?

Le indiscrezioni che circolano online lo danno per certo: Gemma Galgani e Costabile Albore potrebbero chiudere la loro storia per sempre. Probabile che il casus belli sia il corteggiamento di Dominique, entrata in competizione con Gemma. Proprio per questo Costabile dovrebbe decidere di troncare con la dama storica.

Uomini e Donne: Ida Platano e Diego Tavani, ultime news

Altra storia che sta appassionando i telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi è quella tra Ida Platano e Diego Tavani. Durante un’uscita in esterna i due si sono scambiati un bacio intenso, passionale. Sarà vero amore o solo un fuoco di paglia? Giova ricordare che Ida ha subito nel corso della sua carriera di dama non poche delusioni amorose.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.