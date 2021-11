Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi giovedì 11 novembre 2021: il bacio di Andrea Nicole e...

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi giovedì 11 novembre 2021. Il momento clou della puntata sarà quello del bacio tra Andrea Nicole e Ciprian. Un bacio che, raccontano i rumors, sarà molto molto appassionato.

Uomini e Donne anticipazioni 11 novembre: bacio tra Andrea Nicole e Ciprian

Il trono classico di oggi sarà monopolizzato dalle vicende di Andrea Nicole. In particolare, ci sarà l’uscita in esterna con Ciprian, che finirà con un appassionato bacio. Tra i due c’è intesa totale, eppure Andrea Nicole dirà di preferire un aspetto dell’altro corteggiatore, Alessandro…

Uomini e Donne Trono Over: Gemma Galgani e non solo

Per quanto riguarda il Trono Over, la protagonista sarà, tanto per cambiare Gemma Galgani. La dama torinese sarà presa di mira dopo essere stata scaricata da Costabile. Si parlerà anche di Armando e Biagio, vere rivelazioni di questa edizione del programma. Su di loro, però, oggi non sappiamo molto di più.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.