Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi giovedì 25 novembre 2021: prima esterna di Matteo Ranieri

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 25 novembre 2021. La novità di giornata dovrebbe essere la prima uscita in esterna di Matteo Ranieri.

Sarà probabilmente il giorno del nuovo tronista Matteo Ranieri. Non sappiamo se ha già qualche flirt in corso, se è uscito con qualche corteggiatrice, se ha superato la sbandata per Sophie Codegoni (che oggi è al Grande Fratello Vip).

Trono Over: scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina

Per quanto riguarda le vicende del Trono Over, i rumors parlano di un possibile (nuovo) scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina. Armando, infatti, ha accusato Marcello di aver mentito e di aver trascorso una vacanza tirando in ballo anche l’ex fidanzata del cavaliere. Marcello, dopo aver negato tutto, ha esortato Armando a mostrargli le foto. Come andrà a finire?

