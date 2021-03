Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi giovedì 4 marzo: Gianni Sperti contro Maria Tona

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi giovedì 4 marzo. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì torna il programma condotto da Maria De Filippi, in onda come sempre su Canale 5. Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi ci sarà uno scontro in studio tra Gianni Sperti e Maria Tona.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni la puntata di oggi di Uomini e Donne vedrà la sfilata maschile dopo che nei giorni scorsi abbiamo visto quella femminile. Proprio la sfilata maschile sarà la causa di uno scontro molto acceso, con Maria De Filippi che sarà costretta ad interromperla per dare la parola a Gianni Sperti. In studio nella puntata di oggi non dovrebbe esserci Tina Cipollari.

Il tema della sfilata maschile, come riportano le anticipazioni, sarà “L’amore come in un film”. Sulla passerella si presenteranno Riccardo, Gero, Armando, Biagio, Maurizio G, Alessandro, Maurizio il Poeta, Luca, Roberto e Claudio. Gianni Sperti durante la sfilata di Maurizio se la prenderà con Maria Tona. Questo perché il 10 di Maria Tona a Maurizio allarmerà Gianni Sperti. Secondo l’opinionista, quel voto sarebbe dovuto andare ad Alessandro, il cavaliere con cui sta uscendo e che ha baciato.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

L’ultima puntata di Uomini e Donne si era aperta con Tina Cipollari che guardando il pubblico ha fissato un signore. A quel punto gli ha detto: “E’ la fiera del cinghiale?”. Questo perché Tina Cipollari sa che quell’uomo è un fan di Gemma Galgani e le due come sappiamo non si sono mai potute vedere.

Lo spettatore indossa una maglia rossa con la scritta “Cinghiale di Mxxxx” e poi ecco la sfida su chi è più magro con l’uomo che giorni fa aveva detto a Tina Cipollari che non sarebbe ma stata bella come GEmma e che a 70 anni un corpo così se lo può solo sognare.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di giovedì 25 febbraio andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.