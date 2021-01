Uomini e Donne anticipazioni: puntata di oggi lunedì 25 gennaio di Uomini e Donne, Gemma e Maurizio protagonisti

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 25 gennaio. Protagonisti saranno certamente Gemma Galgani e Maurizio durante la puntata del famoso programma tv condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio alle 14.45 su Canale 5.

I protagonisti del trono over di Uomini e Donne saranno sicuramente loro due dopo le polemiche della scorsa puntata e la lite, ormai diventata prassi, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 gennaio, il trono over

Gemma Galgani dovrebbe aprire la puntata e ci sarà il solito video relativo all’ultima messa in onda in cui assisteremo al suo sfogo in camerino. Sfogo avvenuto dopo quello che è successo con Maurizio e le polemiche che ne sono scaturite. Proprio Maurizio, che ha chiuso i rapporti con Gemma, confermerà di voler mettere la parola fine alla loro conoscenza fino a quando dalle scale arriverà un nuovo cavaliere che lei terrà con riserva. Quindi la solita lite con Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 gennaio, il trono classico

Per quanto riguarda invece il trono classico, Davide sta per fare la sua scelta. Beatrice e Chiara continuano a contenderselo e lui non ha ancora preso una decisione. Avrebbe dovuto prenderla la settimana scorsa ma poi ha deciso di rimandare la sua scelta tra le due. Ricordiamo che sempre la scorsa settimana Beatrice non si è presentata all’esterna con Davide, chissà se questo influirà sulla scelta del tronista.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

La scorsa puntata per Lucrezia sono arrivati cinque corteggiatori. Tutti rispediti al mittente. Durante lo spazio dedicato al trono over si è parlato anche ovviamente di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Coppia alle prese con alcune incomprensioni dovute ad Ida Platano.

Davide Donadei come detto è da mesi indeciso nella scelta tra Beatrice e Chiara. Il buon Davide ha così scelto di portare in esterna sia Beatrice che Chiara. Beatrice però ha declinato l’invito. Chiara invece si è trovata con Davide nel luogo del loro primo incontro dove il tronista pugliese, seguendo l’esempio di Sophie con Giorgio, ha chiesto di spegnere le telecamere baciando Chiara.