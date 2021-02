Uomini e Donne anticipazioni, puntata di oggi martedì 2 febbraio: confronto Gemma e Maurizio

Le anticipazioni di Uomini e Donne per quanto riguarda la puntata di oggi, martedì 2 febbraio. Protagonista ancora una volta Gemma Galgani del trono over che, nella puntata di oggi del seguitissimo programma pomeridiano di Maria De Filippi, avrà un nuovo confronto con Maurizio Guerci.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Maurizio

La puntata di Uomini e Donne di oggi, come dicono le anticipazioni, si apre con un nuovo confronto tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La loro storia ormai è praticamente finita ma Gemma continua ad essere convinta di essere stata lasciata da Maurizio per un’altra donna.

Gemma aveva già parlato di alcune segnalazioni secondo le quali nella vita di Maurizio ci sarebbe una donna che avrebbe causato la fine della loro frequentazione. Maurizio Guerci ha negato tutto, ma Gemma aveva annunciato delle prove che molto probabilmente porterà nella puntata di oggi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Aurora e Giancarlo

Per quanto riguarda Aurora Tropea invece, la bella dama si troverà di nuovo a scontrarsi con Giancarlo, il cavaliere che ha frequentato per qualche tempo. Lei si era innamorata ma poi la storia tra i due era finita non bene, anche con qualche lite. Aurora molto probabilmente deciderà di chiudere definitivamente. Anche perché per lei arriva un nuovo cavaliere.

Ci sarà quindi la presentazione di un altro pretendente che Aurora Tropea deciderà di tenere. Aurora comunque discuterà ancora con Giancarlo che la accuserà di insultarlo sui social e su questo tema verrà coinvolta nella discussione anche Veronica Ursida, la ragazza molto amica di Aurora.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, ieri è stato il turno di Sophie Codegoni. Come ricorderete, il suo cavaliere Matteo le si è dichiarato dopo un’esterna al mare. Matteo le ha lasciato un bigliettino, dicendole che vuole più di un’amicizia. Lei ha acconsentito a spegnere le telecamere e si sono baciati. In studio, però, lei ha detto di aver pensato anche a Giorgio.

Uomini e Donne: dove vedere la diretta tv e streaming

Uomini e Donne andrà in onda, come ogni giorno, su Canale 5 alle ore 14.45. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play e su Witty Tv.