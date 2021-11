Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi martedì 23 novembre: la scelta di Ida e Diego

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 23 novembre 2021. Gran parte della trasmissione è incentrata su Ida e Diego ma ci sarà spazio anche per l’ennesima lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni martedì 23 novembre

Secondo le anticipazioni relative alle vicende del trono classico di Uomini e Donne, Ida e Diego dopo essersi detti addio definitivamente annunceranno di voler abbandonare definitivamente la trasmissione ma non insieme. Ida e Diego, infatti, usciranno da single dallo studio di Uomini e donne, pronti a rimettersi in gioco ognuno per conto suo, ma lontani dalle telecamere e dai riflettori mediatici.

Uomini e Donne: spazio per Roberta

Spazio anche alle vicende di Roberta: la tronista ha ammesso di essere in forte crisi tra Samuele e Luca, i due pretendenti che sono arrivati ormai al rush finale. Nel momento in cui Maria De Filippi le ha chiesto con chi volesse ballare in studio, la tronista senza pensarci su più di tanto, ha scelto Samuele.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.