Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi martedì 30 novembre 2021: Roberta Ilaria Giusti e i due corteggiatori

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 30 novembre 2021. Probabilmente si tornerà a parlare delle vicende di Roberta Ilaria Giusti. Roberta ha scelto di uscire con due corteggiatori e ha già baciato entrambi. Importanti novità potrebbero interessare, nei prossimi tempi, Gemma Galgani, uno dei volti storici del programma.

Uomini e Donne oggi martedì 30 novembre: Roberta Ilaria Giusti tra Luca e Samuele

Roberta Ilaria Giusti è corteggiata da Luca Salatino e Samuele Carniani. Roberta si è già lasciata andare a un bacio con entrambi. Caratterialmente molto diversi, sono riusciti tutti e due a trovare la chiave per ammaliare la tronista.

Gemma Galgani via da Uomini e Donne?

Uno dei temi che si sta dibattendo maggiormente su siti e social nelle ultime ore è il possibile addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama (attualmente in isolamento perché positiva al Covid) potrebbe lasciar spazio dopo anni a nuovi protagonisti.

Una possibilità che non convince Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, in onda su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.