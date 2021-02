Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi martedì 9 febbraio: oggi la scelta di Davide Donadei? Sorprese trono classico e trono over

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi martedì 9 febbraio. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì va in onda la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi e anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni, ci saranno tante sorprese sia per il trono classico che per il trono over.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi martedì 9 febbraio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, come riportano le anticipazioni del programma, potrebbe esserci finalmente la scelta di Davide Donadei. Il cavaliere è ancora indeciso tra le due dame Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Oggi quindi Davide dovrebbe decidere con chi delle due intraprendere una relazione e lasciare quindi il programma per cominciare una storia d’amore insieme dopo aver fatto la sua scelta.

E lo stesso Davide Donadei ad annunciare di aver preso una decisione: “È finito un percorso in cui una delle due, vuoi o non vuoi, la devi lasciare. È tosta. Non pensavo di poter arrivare a questo punto. Mi sono affezionato troppo anche all’altra (la non scelta). Quello che ho provato qui dentro è qualcosa che non ho mai provato al di fuori. Prendo una decisione dettata semplicemente dalla persona che mi piace di più, ma lascio una persona che mi piace a sua volta. . Quindi, che botta!. Ma sono pronto. La scelta che ho fatto è la scelta più giusta per me. Solamente per me”.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani ha fatto vedere di continuare a pensare a Maurizio Guerci. La loro fugace e intensa storia è ormai finita ma lei non si rassegna, anche se lui si sta già guardando intorno. Maurizio infatti non è per nulla indifferente alla bellezza di Pamela. Gemma, intanto pare non voglia rassegnarsi alla chiusura della loro relazione e continua a chiedere spiegazioni, ma Maurizio è inamovibile, la storia è terminata e non c’è modo di recuperare.

C’è stata anche la lite tra Aurora Tropea e Giancarlo. Lei aveva deciso di lasciare il programma ma poi in seguito alle scuse che Giancarlo ha scritto sui social: “Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco…”.

Uomini e donne, anticipazioni: dove vedere la diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.