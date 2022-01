Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 12 gennaio: la scelta di Roberta, colpo di scena Luca

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi mercoledì 12 gennaio 2022. In studio si parlerà molto della scelta di Roberta. E poi ci sarà un colpo di scena che riguarda Luca.

Uomini e Donne anticipazioni oggi mercoledì 12 gennaio 2022

Roberta Giusti è stata la protagonista delle ultime puntate della trasmissione. Oggi potrebbe essere il giorno della scelta: la tronista con ogni probabilità dirà a Samuele di essere il prescelto. E con ogni probabilità Samuele dirà di sì, provocando il lancio di petali di rosa in studio.

Il ritorno di Luca a Uomini e Donne

Samuele ha avuto dunque la meglio su Luca. Ma per il ragazzo respinto potrebbe aprirsi una nuova opportunità. Maria De Filippi infatti gli avrebbe scritto un bigliettino, invitandolo a restare in trasmissione. Non più come corteggiatore, bensì nelle vesti di tronista.

