Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi mercoledì 20 gennaio, un bacio farà discutere

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi mercoledì 20 gennaio. C’è un bacio che fa discutere durante la puntata del famoso programma tv condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Protagonista del bacio è Sophie Codegoni. Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno emergere una puntata che oggi sarà ricca di colpi di scena.

Mentre Davide Donadei è sempre combattuto fra Chiara e Beatrice e non sa chi scegliere, Sophie infatti sta continuando a conoscere Matteo e Giorgio. Tutti sono convinti che la scelta ricadrà su Matteo ma Sophie prova un forte interesse per Giorgio e, in esterna, si lascerà andare ad un bacio a telecamere spente.

Anticipazioni Uomini e Donne 20 gennaio, la scelta di Sophie

Dopo il gesto di Sophie Codegoni la puntata sarà davvero dura per Matteo, che come detto è appunto l’altro pretendente di Sophie. Matteo resterà davvero deluso dalla scelta della tronista di baciare Giorgio. Come spesso accade in questi casi sarà Maria De Filippi a consolarlo, sottolineando che il bacio non è già una scelta. Matteo ha paura di essere ferito da Sophie.

La puntata di oggi, 20 gennaio 2021, dovrebbe continuare con il Trono Over: Giancarlo sta continuando a conoscere Aurora. Potrebbe esserci spazio anche per Armando che potrebbe chiudere definitivamente con la conoscenza con la Dama Brunilde.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne Gemma Galgani ha provato a ricucire i rapporti con Maurizio Guerci che però ha ribadito di considerare chiusa la loro frequentazione. Gemma ha così deciso di iniziare una frequentazione, ma solo telefonica, con dei nuovi cavalieri.

Ieri il giorno della scelta di Davide Donadei. Il tronista pugliese è rimasto da tempo con Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi le quali hanno ribadito di non voler più aspettare ancora. Ma Davide ha sempre fatto capire di essere in difficoltà e di avere ancora molti dubbi.