Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi mercoledì 27 gennaio: trono over, che succede? Tutte le Anticipazioni su Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi mercoledì 27 gennaio. Ci saranno tante novità tra liti, baci rubati e anche una “talpa”, protagonista sarà il trono over come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma storico di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio alle 14 e 45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi mercoledì 27 gennaio

Si parte da Armando Incarnato che dopo la lite con Gianni Sperti si sconterà duramente con Aurora Tropea. Armando la accuserà di essere la talpa di una pagina che, tempo fa, pubblicò un articolo su di lui e Veronica Ursida. Contattata dallo stesso Armando, i gestori di quella pagina, gli fecero capire di aver ricevuto le informazioni proprio da Aurora. Tra i due allora ci sarà un’accesa discussione e uno dei due lascerà lo studio.

Maria De Filippi si dedicherà poi a Davide Donadei: il giovane tronista sarà protagonista di una esterna insieme a Beatrice. Ci sarà anche un bacio a telecamere spente. Ovviamente il gesto di Donadei farà scoppiare l’altra corteggiatrice, Chiara.

Gemma Galgani lasciata da Maurizio Guerci

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne Gemma ha pensato potesse esserci un ritorno di fiamma, ma in studio Maurizio ha ribadito la sua decisione di chiudere con lei, spiegando di averla confortata solo in virtù dell’affetto che ancora prova nei suoi confronti. Gemma, allora, si è sfogata e ha avanzato l’ipotesi che Maurizio Guerci l’abbia lasciata per colpa delle pressioni esterne.

Fuori dalla trasmissione lo avrebbero condizionato i commenti sulla differenza d’età. A interferire, secondo la Galgani, sarebbero state anche le battutine di Tina Cipollari.

Gemma e il giovane spasimante

Gemma Galgani però sembra sia già pronta a rimettersi in gioco. Da più parti, infatti, si parla di un nuovo flirt. Il nuovo spasimante, che dovrebbe persino essere presentato nelle prossime puntate di Uomini e Donne, avrebbe una trentina d’anni in meno della Dama. Il nuovo arrivato però dovrà lottare per far breccia nel cuore di Gemma Galgani, che sarebbe già pronta a frequentare uno degli spasimanti già presenti nel parterre.