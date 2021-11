Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi venerdì 26 novembre: Gemma assente per il Covid

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 26 novembre 2021. La novità di giornata sarà l’assenza di Gemma Galgani, costretta a casa in quarantena dopo essere risultata positiva al Covid.

Uomini e Donne, anticipazioni 26 novembre

Gemme Galgani è in quarantena e quindi oggi non sarà presente in studio. Tuttavia, potrebbe essere presente in collegamento. Nonostante l’assenza fisica, dunque, Gemma sarà ugualmente protagonista del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 dando vita ad un nuovo siparietto con Tina Cipollari.

Trono Over: scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina

Per quanto riguarda le vicende del Trono Over, ieri abbiamo assistito llo scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina. Armando, infatti, ha accusato Marcello di aver mentito e di aver trascorso una vacanza tirando in ballo anche l’ex fidanzata del cavaliere. Marcello, dopo aver negato tutto, ha esortato Armando a mostrargli le foto.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.