Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi venerdì 4 febbraio: Eleonora in crisi e i ritorni in studio

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 4 febbraio. Eleonora De Fazio è in crisi e potrebbe essere eliminata da Luca Salatino. Sarà poi il giorno per alcuni ritorni in studio.

Uomini e Donne anticipazioni oggi venerdì 4 febbraio: Eleonora De Fazio addio?

Eleonora De Fazio è a rischio eliminazione. La corteggiatrice di Luca Salatino è infatti stata “segnalata”. Secondo coloro che hanno inviato dei messaggi alla redazione di Uomini e Donne, Eleonora sarebbe stata fidanzata quando ha iniziato a partecipare alla trasmissione. Anzi, qualcuno insinua che sia addirittura ancora impegnata sentimentalmente.

La ragazza si è difesa sui social, sostenendo di poter dimostrare che le accuse sono infondate. Tuttavia, potrebbero essere sufficienti perché Luca (già poco convinto di questa frequentazione) ponga fine alla storia.

Uomini e Donne: i ritorni di Andrea Nicole e Ciprian e Isabella e Fabio

Come detto, potrebbe essere il giorno per due ritorni in studio. Uno potrebbe essere quello di Andrea Nicole e Ciprian. L’altro quello di Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Sarà tutto come quando li abbiamo lasciati o ci sarà qualche novità?

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.