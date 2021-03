Uomini e Donne, anticipazioni puntata giovedì 11 marzo: Gemma Galgani imita Charlize Theron e con Cataldo…

Uomini e donne, anticipazioni puntata 11 marzo. Nella nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 11 marzo, dovrebbe andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 3 marzo e che è cominciata con la sfilata femminile.

Oggi, sulla passerella di Uomini e Donne, sfileranno le dame del parterre del trono over. Grande protagonista sarà Gemma Galgani. La dama sorprenderà tutto imitando Charlize Theron che, nella pubblicità di un famoso profumo, esce dalla vasca piena di palloncini colorati. Una scelta che scatenerà le critiche di Tina Cipollari dando il via all’ennesima discussione tra le due.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e la proposta di Cataldo

Dopo la sfilata, Gemma Galgani sarà anche la protagonista di un confronto con Cataldo. La dama di Torino ha deciso di uscire nuovamente con lui. Gemma non si sente coinvolta mentre Cataldo sarebbe disposto anche ad uscire dal programma con lei. Gemma, però, non ha intenzione di lasciare il programma e di continuare a frequentarlo.

Il poeta Maurizio attacca la dama che, con il suo atteggiamento, rovinerebbe tutto mentre Cataldo chiede di poter restare in trasmissione nonostante la decisione di Gemma. La richiesta di Cataldo causerà la reazione di Gianni Sperti che accuserà il cavaliere di aver deciso di corteggiare la Galgani solo per ottenere visibilità. Il cavaliere allora si difenderà affermando di essere pronto a restare per far cambiare idea a Gemma che, tuttavia, sarà irremovibile. Una decisione che porterà Cataldo all’uscita dallo studio.