Uomini e donne anticipazioni puntata martedì 26 gennaio 2021: Gemma torna con Maurizio?

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi martedì 26 gennaio. Protagonisti saranno ancora una volta Gemma Galgani e Maurizio durante la puntata del famoso programma tv condotto da Maria De Filippi e in onda ogni pomeriggio alle 14.45 su Canale 5.

Gemma Galgani nella puntata di oggi infatti torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Maurizio Guerci. Tra i due infatti dopo la discussione potrebbe esserci un nuovo riavvicinamento, ma ovviamente Tina Cipollari ha qualcosa da ridire contro Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 26 gennaio, che farà Gemma?

Gemma Galgani nella puntata di oggi quindi sarà al centro dell’attenzione, ancora una volta. Racconterà che, dopo l’ultima puntata, Maurizio ha cercato nuovamente un contatto con lei. Maurizio quindi viene chiamato nuovamente al centro dello studio per capire effettivamente cosa stia accadendo tra lui e Gemma. Chissà come andrà a finire visto che lui sembra molto propenso a non tornare indietro.

Uomini e donne anticipazioni: Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci

La puntata poi prosegue con Armando Incarnato che, dopo aver chiuso e discusso con Lucrezia Comanducci, ha cominciato ad uscire con Nicole. Ma lei contemporaneamente sta uscendo anche con Carlo. Ma qualcosa li frenerà.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Per quanto riguarda invece il trono classico, nella scorsa puntata, Davide è sempre in mezzo tra Beatrice e Chiara che continuano a contenderselo e lui non ha ancora preso una decisione. Avrebbe dovuto prenderla la settimana scorsa ma poi ha deciso di rimandare la sua scelta tra le due. Ricordiamo che sempre la scorsa settimana Beatrice non si è presentata all’esterna con Davide, chissà se questo influirà sulla scelta del tronista.