Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 16 novembre: Ida Platano ci ripensa e torna

Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Ida Platano sembra aver già fatto marcia indietro. Alcuni dettagli social, condivisi dalla dama, fanno pensare infatti che Ida abbia fatto ritorno nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano torna?

Dopo aver chiuso la storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida ha intrapreso la conoscenza di Marcello Messina, del quale è stata molto presa sin dall’inizio. Dopo un deludente incontro intimo, i due si sono allontanati e Marcello ha ammesso che non è scattato nulla.

In seguito è arrivato Diego Tavani. Il cavaliere romano ha corteggiato molto Ida, con romantiche sorprese sul luogo di lavoro. Prima di lasciare insieme Uomini e Donne però, Diego ha cambiato idea, chiedendo a Ida altro tempo. Le anticipazioni di Uomini e Donne però rivelano che la situazione potrebbe essere cambiata.

Ida ci riprova con Armando?

A quanto pare infatti, nelle nuove registrazioni, Ida Platano avrebbe ripensato alla sua decisione di lasciare definitavamente il programma e sarebbe tornata in studio per registrare le nuove puntate. Ed è qui che sarebbe successo il colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Ida infatti si sarebbe ritrovata a fare un ballo con il suo ex Armando. Questo gesto potrebbe essere visto come un ‘ritorno al passato’ ma per il momento potrebbe essere solo un semplice ballo.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.