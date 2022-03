Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi 21 marzo, Ida Platano chiuderà con Alessandro Vicinanza, anche se si dichiarerà innamorata di lui. Matteo Ranieri invece ha creato un particolare feeling con Valeria, una nuova corteggiatrice.

Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 marzo: Ida Platano lascia Alessandro Vicinanza

Ida Platano, ormai da anni nel salotto di Uomini e Donne, ha emozionato il pubblico del programma, soprattutto, per la storia d’amore travagliata con Riccardo Guarnieri. I due sono arrivati perfino alla proposta di matrimonio, ma, poi, si sono lasciati. Nell’ultima edizione Ida ha provato a costruire un nuovo rapporto solido. La Dama, infatti, è uscita a lungo con Marcello Messina e, in seguito, con Diego Tavani. Relazioni però finite male.

Secondo le anticipazioni, la Dama ha accettato da qualche settimana il corteggiamento di Alessandro Vicinanza. I due si sono raccontati, non nascondendo le liti che caratterizzano il loro rapporto. I due hanno spiegato di avere il problema della lontananza. Nella puntata di oggi però Ida Platano deciderà di chiudere anche la conoscenza con Alessandro Vicinanza. La Dama scoppierà a piangere, dichiarandosi innamorata di Vicinanza.

Uomini e Donne anticipazioni: Matteo Ranieri sempre più preso da Valeria

Matteo Ranieri, come detto in precedenza, ha creato un particolare feeling con Valeria, una delle nuove corteggatrici. Nella puntata di oggi verrà mandata in onda una nuova esterna di Matteo con Valeria.

Armando e Diego: scontro in studio

Infine, al centro dello studio arriverà Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre, che ha deciso di frequentare due dame, Aneta e Alessandra. Proprio quest’ultima in passato ha conosciuto meglio Diego, che non riuscirà a stare zitto e interverrà per dire la sua. Così tra Armando e il cavaliere romano scoppierà una lite: riusciranno a trovare un punto di incontro per un confronto pacifico?