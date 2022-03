Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi 25 marzo: protagonisti Armando Incarnato e Matteo Ranieri

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi 25 marzo, Armando Incarnato tornerà protagonista. Il Cavaliere aggiornerà sulle conoscenze con Aneta e Alessandra. Matteo Ranieri è sempre più diviso tra le sue due corteggiatrici Federica e Valeria.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi: Armando e le ultime novità

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 25 marzo, Armando Incarnato racconterà le sue esterne con due Dame del parterre. Nelle scorse puntate Armando ha aggiornato il pubblico televisivo sulle sue frequentazioni. Dopo un periodo in cui il Cavaliere partenopeo non è stato chiamato al centro dello studio, ha raccontato una frequentazione piuttosto lunga. Da circa un mese, sta infatti sentendo e conoscendo Aneta. Ma tra i due non c’è stato ancora un gesto affettuoso. Armando Incarnato ha deciso, allora, di conoscere anche Alessandra e questa notizia ha fatto infuriare Aneta. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, oggi Armando Incarnato svelerà di essere uscito sia con Aneta, che con Alessandra. Aneta, quindi, avrebbe perdonato il Cavaliere.

Matteo Ranieri tra Federica e Valeria

La puntata di oggi, però, molto probabilmente, si aprirà, ancora una volta, con Matteo Ranieri, il tronista sempre più diviso tra le sue due corteggiatrici Federica e Valeria. Con entrambe è palese la complicità e i baci passionali in esterna ne sono la dimostrazione. Entrambe, però, non hanno nascosto il loro dispiacere. Matteo si trova tra due fuochi e la discussione sarà accesa.