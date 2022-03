Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi 28 marzo: Pinuccia, lite Armando-Franco e le esterne di Veronica

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne oggi in studio ci sarà spazio per Pinuccia, per Armando e anche la prima esterna della nuova tronista, Veronica.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi:

Secondo le indiscrezioni oggi Pinuccia, come del resto negli ultimi giorni, litigherà di nuovo con Tina. Sembra che l’opinionista, ancora una volta, avrà da ridire sul suo modo di fare, giudicato scortese e acido, con i vari cavalieri in studio. Ovviamente tra le due il dibattito sarà accesso e polemico. Non si parlerà di Alessandro e Ida. Tra i due infatti sembra ormai finita.

La lite tra Armando e Franco

Si parlerà invece di Armando che in queste puntate sta uscendo con due corteggiatrici. Ma le cose tra Armando e le due non sembra stiano andando benissimo. Anzi.

Come al solito però il cavaliere partenopeo si farà notare in studio questa volta litigando con il professore, Franco. Ancora non è noto il motivo del contendere. Va ricordato però che in questi giorni Franco sta uscendo con Gemma. Le indiscrezioni raccontano di un litigio pesante in studio.

La nuova tronista Veronica

Ci sarà spazio poi anche per la nuova tronista, Veronica. La tronista parlerà della sua prima esterna. Esterna andata male tanto che alla fine il corteggiatore lascerà lo studio.