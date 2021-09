Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 29 settembre: Armando Incarnato e Andrea Nicole protagonisti

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 29 settembre. Dopo l’ultimo appuntamento dedicato a Gemma Galgani e all’assenza di corteggiatori, oggi spazio per il trono over che per il trono classico.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi: cosa succede tra Armano e Marika

Per il trono over di Uomini e Donne si riprenderà dal confronto tra Armando Incarnato e Marika. I due però, nonostante escano insieme già da un po’ di tempo, non si sono ancora concessi l’esclusiva. Una scelta che non sorprende Gianni Sperti, non convinto del tutto sul cavaliere napoletano.

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea Nicole esce ancora con Ciprian?

Spazio anche ad Andrea Nicole che sembra molto presa da Ciprian con cui ha già fatto diverse esterne. I due si stanno conoscendo a fondo e tra loro c’è stato anche il primo bacio. Nonostante la complicità dimostrata, Gianni Sperti nutre seri dubbi sulla sincerità del corteggiatore. Secondo l’opinionista, infatti, Ciprian sta recitando un copione e ha baciato Andrea Nicole solo perché, la settimana prima, Armando Incarnato gli aveva consigliato di farlo. Nella puntanta di oggi Andrea Nicole uscirà ancora con Ciprian o avrà scelto di concedere spazio anche agli altri corteggiatori? Il pubblico è intenzionato a vederci chiaro sui reali sentimenti di Ciprian.