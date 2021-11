Trono Classico o Trono Over, le anticipazioni della puntata di oggi 9 novembre 2021: cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Appuntamento su Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi: scontro tra Ida e Diego

Nella puntata di oggi 9 novembre 2021 di Uomini e Donne, al centro dello studio arriveranno Ida Platano e Diego Tavani. I due sembravano intenzionati a lasciare insieme il programma, ma poi qualcosa non è andato come doveva. Dopo una discussione infatti, Diego ha accusato Ida di non aver più risposto ai suoi messaggi. Armando Incarnato e Tina Cipollari prenderanno le difese di Ida intervenendo contro Diego. Alla fine dello scontro, Ida Platano deciderà di lasciare per sempre Uomini e Donne e Diego non farà nulla per farle cambiare idea.

Che succede tra Gemma e Costabile?

Altra protagonista della puntata di oggi sarà Gemma Galgani. Per la Dama torinese la conoscenza con Costabile pare giunta alla fine. A Gemma non sembra piacere la freddezza che nell’ultimo periodo il Cavaliere ha mostrato nei suoi confronti. Costabile però non sembra d’accordo con la versione della donna e anzi teme che il suo sia solo un pretesto per chiudere la loro conoscenza.