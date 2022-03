Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi giovedì 10 marzo: Matteo Ranieri elimina Federica?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 10 marzo 2022. Si vocifera di un possibile colpo di scena nello studio di Maria De Filippi. Matteo Ranieri potrebbe eliminare Federica Aversano. Sarebbe il momento clou di una puntata che potrebbe vedere anche altri protagonisti. Da Ida e Alessandro all’intramontabile Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 10 marzo: Matteo Ranieri e Federica

Matteo Ranieri si è dimostrato un tronista molto esigente e selettivo. Ha pian piano eliminato tutte le sue pretendenti, finché è rimasta solo Federica Aversano. Ebbene, i rumors delle ultime ore parlano di un gesto improvviso e inaspettato da parte di Matteo. Quale? I soliti bene informati ipotizzano l’eliminazione di Federica. Non ci resta che scoprire come andrà a finire.

Uomini e Donne 10 marzo: Ida e Alessandro

La storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sta suscitando molta curiosità tra i telespettatori. Tra i due si dovrebbe però consumare un violento litigio del quale avevamo già parlato qui. Andrà in onda proprio oggi?

I fan di Uomini e Donne sono in attesa anche di un’altra novità già annunciata. La “trasformazione” di Gemma Galgani in massaggiatrice per provare a convincere Franco che è proprio lei quella giusta.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.