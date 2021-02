Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi giovedì 4 febbraio: la scelta di Davide tra Chiara e Beatrice

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi giovedì 4 febbraio. Come ogni giorno, torna la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi. Oggi si parlerà della scelta di Davide. E non mancheranno i colpi di scena.

Anche se i fan della trasmissione hanno ancora negli occhi l’ultima puntata, quella che ha avuto come protagonista Aurora. E che ha scatenato molte polemiche.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 4 febbraio

Come detto, il protagonista di oggi è Davide Donadei. Che ormai è arrivato al momento della scelta. Le sue due corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, scopriranno che il giorno della scelta è domani. A questo punto Maria De Filippi mostrerà il video dell’esterna di Davide e Chiara durata tutto il giorno (con Beatrice c’era già stata una giornata simile).

Davide e Chiara sono sembrati molto intimi finché lei gli ha mostrato un cartello con la scritta: “Permettimi di amarti”. Entrambi si emozionano. Alla vista del filmato, Beatrice scoppia in lacrime in quanto è convinta di non essere assolutamente la scelta del giovane tronista.

Successivamente, si passerà al trono di Sophie Codegoni. La tronista è sempre più divisa tra Giorgio e Matteo. Più passa il tempo, più non riesce a decidere chi sarà il suo lui.

Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima puntata

Ieri c’è stata una discussione tra Aurora Tropea e Giancarlo. Lui ha cominciato a parlare di video privati che Aurora le avrebbe inviato. Giancarlo ha mostrato tali video a Gianni Sperti e anche al pubblico. Nelle immagini, però, Aurora indossa una maglietta, quindi non si tratterebbe di video molto intimi. A prendere le difese di Aurora è stata ancora una volta Maria De Filippi.

Al termine della discussione Aurora Tropea ha lasciato lo studio in lacrime. Una reazione molto forte che alla fine ha portato Giancarlo a riflettere sull’accaduto ammettendo, forse, di aver esagerato un po’ nei confronti della donna con cui ha avuto una frequentazione.

Giancarlo inoltre ha accusato Aurora Tropea di parlare male di lui sui social. Poi se l’è presa con Veronica Ursida, amica di Aurora, accusandola anche di scrivere commenti contro la figlia attraverso un profilo fake. A questo punto la padrona di casa Maria De Filippi ha svelato un retroscena con Veronica Ursida che avrebbe chiesto alla redazione di poter tornare.

Uomini e donne, anticipazioni: dove vedere la diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.