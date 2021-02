Uomini e Donne anticipazioni, puntata oggi lunedì 1 febbraio: Gemma Galgani tra Gianluca e Maurizio

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi, lunedì 1 febbraio. La maggior parte della puntata sarà incentrata soprattutto su Gemma Galgani. In particolare, la dama torinese rivelerà il suo nuovo corteggiatore Maurizio (non Guerci).

Gemma Galgani sarà la protagonista del trono over di Uomini e Donne. Ma oggi ci sarà anche la parte dedicata al trono classico. Qui la prima donna sarà Sophie Codegoni, che mettrà sotto i riflettori la liason con Matteo.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani tra Gianluca e Maurizio

Gemma Galgani tra Gianluca e Maurizio. Ma non è Maurizio Guerci. Con lui la frequentazione è finita poco dopo Capodanno. La settimana scorsa Gemma ha tenuto in studio il siciliano Gianluca. Ma sembra che nel frattempo sia arrivato all’orizzone un altro uomo. Un altro Maurizio. Maurizio che, però, sta uscendo anche con Maria. Un bel triangolo… Gemma metterà da parte Gianluca per lui?

Trono classico Uomini e Donne: Sophie Codegoni e Matteo

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, è il turno di Sophie Codegoni. Come ricorderete, il suo cavaliere Matteo le si è dichiarato dopo un’esterna al mare. Matteo le ha lasciato un bigliettino, dicendole che vuole più di un’amicizia. Lei ha acconsentito a spegnere le telecamere e si sono baciati. In studio, però, lei ha detto di aver pensato anche a Giorgio.

Uomini e Donne: dove vedere la diretta tv e streaming

Uomini e Donne andrà in onda, come ogni giorno, su Canale 5 alle ore 14.45. Ci sarà anche la diretta streaming su Mediaset Play e su Witty Tv.