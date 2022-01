Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi lunedì 24 gennaio: da Luciano a Gemma Galgani

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi lunedì 24 gennaio 2022. Le due novità di rilievo sono l’arrivo di Luciano da C’è Posta per Te e le nuove vicissitudini che riguardano Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni oggi lunedì 24 gennaio: Luciano Gianelli da C’è posta per te

Arriva Luciano Gianelli, volto conosciuto di C’è Posta per Te (altra trasmissione Mediaset targata Maria De Filippi). Luciano è stato protagonista nell’ultima puntata di C’è Posta per te, dove era andato per riconoscere una vecchia fiamma di quando aveva 14 anni.

Purtroppo per lui, Agnese non l’ha riconosciuto. Ma lui si è messo a ballare, attirando l’attenzione del pubblico e della De Filippi, che l’ha invitato nel suo altro programma di punta.

Uomini e Donne oggi: le avventure di Gemma Galgani

Non sembra conoscere pace Gemma Galgani. La dama torinese nelle scorse settimane ha troncato con Leonardo e Stefano. Adesso Massimiliano sembra interessato a lei, sarà la volta buona?

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.