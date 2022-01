Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi lunedì 31 gennaio 2022: Gemma contro Nadia, la decisione di Ida

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi lunedì 31 gennaio 2022. Sarà la volta di Gemma Galgani contro Nadia. Ci sarà anche la decisione di Ida Platano nei confronti di Andrea.

Uomini e Donne anticipazioni lunedì 31 gennaio: Gemma Galgani contro Nadia

Gemma e Nadia sono usciti con lo stesso corteggiatore, ovvero Massimiliano. E lui, dopo essere uscito con Nadia, ha capito di non voler più continuare a frequentare Gemma. Come è facilmente prevedibile, la dama torinese non l’ha presa benissimo e se la prenderà proprio con la rivale. Si attendono scintille.

Uomini e Donne: Ida Platano e la scelta su Andrea

Ida Platano metterà fine alla frequentazione con Andrea. Così, di botto e senza una motivazione che riguardi direttamente lui. Non è infatti qualcosa di Andrea che ha fatto prendere questa decisione a Ida. E’ lei che non riesce a farsi andare, forse vittima di alcune delusioni del passato. Però ha capito che per lui sarebbe stata solo una perdita di tempo, dato che lei non è interessata ad andare avanti.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.