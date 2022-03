Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi lunedì 7 marzo: Gemma Galgani tra due fuochi

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 7 marzo 2022. Protagonista della scena sarà ancora Gemma Galgani, questa volta tra due fuochi. Ma ci sarà spazio anche per Matteo Romano.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi lunedì 7 marzo 2022

Gemma è nota per la sua sfortuna in quanto a vicende sentimentali. Anche questa volta sembrava vicina a un ritorno di fiamma con Marco Firpo. In questo caso è stata lei a chiudere la porta: “Lui ha detto cose molto belle su di me e sulla nostra storia, ma tra noi oggi c’è solo amicizia. Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo e quando ci perdevamo l’una negli occhi dell’altro. Oggi, però, io guardo avanti”.

Invece sembra che la dama abbia chiesto il numero a Franco, ma che lui abbia nicchiato. Altra delusione in arrivo?

Uomini e Donne 7 marzo, Matteo Romano e Federica

Matteo Romano e Federica non si vedono da tanto tempo. Ora lui dovrebbe ritrovare lei in studio, ma sembra che il confronto non sarà dei più pacifici.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.