Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi lunedì 8 novembre 2021: Ida e Diego, poi Biagio...

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 8 novembre 2021. Protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi saranno principalmente Ida Platano e Diego Tavani. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Uomini e Donne anticipazioni 8 novembre: Ida Platano e Diego Tavani

Ida Platano e Diego Tavani sono due dei protagonisti del Trono Over. Tema di discussione sarà, ancora una volta, il bacio che i due si sono scambiati durante un’esterna. E di questo parleranno i due, che dovrebbero (dicono i rumors) essere rimasti molto ben impressionati da questa vicenda.

Uomini e Donne: Biagio Di Maro e Isabella Ricci

Altra vicenda di cui si parlerà sarà quella di Biagio Di Maro e degli scontrini. Piccolo riassunto: Biagio si lamenta per aver speso molti soldi nelle uscite con le dame. Isabella Ricci invece lo accusa di non aver mai pagato niente ma di aver raccattato scontrini non suoi per farsi rimborsare.

Come è facile immaginare, ci sarà un acceso confronto, un tutti contro tutti in cui anche altri cavalieri prenderanno le difese di Biagio.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming e le repliche

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.