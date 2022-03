Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi martedì 22 marzo: Matteo e Valeria, Diego contro Armando

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 22 marzo 2022. E’ il giorno in cui Matteo Ranieri potrebbe propendere per Valeria. In studio ci sarà anche un duro confronto tra Diego Tavani e Armando Incarnato.

Uomini e Donne anticipazioni oggi martedì 22 marzo: Matteo tra Valeria, Federica e Nicole

Matteo Ranieri da qualche settimana è stra Federica e Nicole. Negli ultimi giorni è arrivata Valeria che sembra aver sparigliato le carte, un po’ a sorpresa. Durante l’ultima esterna il tronista sembra molto preso da questa nuova ragazza. Tanto da far passare in secondo piano Federica, che nelle ultime battute sembrava la favorita. Secondo i rumors della prossima puntata, Nicole potrebbe a questo punto decidere di mollare definitivamente la presa e concentrarsi, magari, su qualcun altro.

Uomini e Donne oggi 22 marzo: Armando Incarnato contro Diego Tavani

Armando Incarnato è uscito con Aneta e Alessandra. Ma con Alessandra era uscito anche Diego Tavani. Tanto basta, secondo le anticipazioni spuntate in Rete, per dare fuoco alle polveri tra due dei protagonisti più “accesi” del salotto di Maria De Filippi.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.