Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi martedì 25 gennaio: Matteo Ranieri tra Federica e Denise

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi martedì 25 gennaio. E’ il giorno di Matteo Ranieri, che si trova letteralmente tra due fuochi, di nome Federica e Denise. Qualche novità potrebbe arrivare anche da Luca Salatino.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 25 gennaio: Matteo Ranieri

Matteo ricomincia da dove ci eravamo lasciati. Federica e Denise, Denise e Federica. Già nell’ultima puntata il tronista si era trovato a discutere con entrambe le sue corteggiatrici. E le discussioni non sembrano destinate a placarsi.

Federica lo aveva accusato di non averla portata in esterna dopo le vacanze di Natale. E per questo aveva lasciato lo studio. Denise aveva detto che Matteo aveva mostrato poco interesse dal punto di vista fisico nei suoi confronti. Insomma, comunque la si voglia vedere, Matteo è tra due fuochi.

Di tutt’altro tenore la situazione di Luca Salatino. Il tronista è sembrato molto preso dall’uscita con Eleonora. Ci saranno sviluppi?

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.