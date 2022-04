Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi mercoledì 13 aprile: Riccardo lascia Gloria?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 13 aprile 2022. Potrebbe tornare protagonista Riccardo Guarnieri, situazione che lascia presagire novità con Gloria.

Uomini e Donne anticipazioni oggi mercoledì 13 aprile: Riccardo Guarnieri e Gloria

Colpo di coda di una delle ultime puntate: Riccardo Guarnieri è uscito con Gloria. Non solo, tra i due c’è stato (quasi) subito un bacio. E allora? Allora niente, a quanto pare. Secondo i soliti informatissimi rumors sulla trasmissione di Maria De Filippi, Riccardo dirà che per la ragazza prova solo attrazione. Ma che non c’è spazio per approfondire la conoscenza. Addio sogni di…Gloria.

Uomini e Donne 13 aprile: le altre vicende

Detto questo, che altro succederà oggi in studio? Ci sarà probabilmente la solita discussione di Tina Cipollari, stavolta contro Pinuccia. E poi potrebbe esserci un’altra rottura, quella tra Biagio e Iolanda. Cosa sarà successo tra i due? Non resta che scoprirlo.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.