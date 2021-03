Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi venerdì 12 marzo: Gero e Luca i protagonisti

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, venerdì 12 marzo. Come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi venerdì 12 marzo i protagonisti saranno Gero e Luca.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 marzo

Da una parte, come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, c’è Gero che continua ad essere molto corteggiato anche se non ha ancora trovato una donna adatta alle sue esigenze. Dall’altra invece c’è Luca che sta uscendo con Angela, Federica ed Elisabetta e ha anche ricevuto i complimenti di Gemma Galgani. GEmma infatti più volte ha detto di avere molte affinità con Luca scatenando le critiche di Tina Cipollari.

Nella puntata di oggi 12 marzo, sempre stando alle anticipazioni, a Uomini e Donne ci sarà spazio anche per Samantha Curcio che continua a discutere con il corteggiatore Roberto. La tronista ha ribadito di non sentire l’interesse del corteggiatore nei suoi confronti. Roberto ha spiegato che, essendo ancora in una fase di conoscenza, non ha ancora cominciato a corteggiarla seriamente.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nella scorsa puntata Gemma Galgani protagonista di un confronto con Cataldo. Gemma infatti ha deciso di uscire nuovamente con lui anche se non si sente coinvolta mentre Cataldo sarebbe disposto anche ad uscire dal programma con lei. Gemma, però, non ha intenzione di lasciare il programma e di continuare a frequentarlo.

La richiesta di Cataldo ha causato la reazione di Gianni Sperti che accuserà il cavaliere di aver deciso di corteggiare la Galgani solo per ottenere visibilità. Il cavaliere allora si è difeso affermando di essere pronto a restare per far cambiare idea a Gemma che, tuttavia, è irremovibile. Una decisione che ha portato Cataldo all’uscita dallo studio.

Uomini e donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 12 marzo andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.