Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi venerdì 18 marzo: Luca Salatino tra Lilli e Soraya

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 18 marzo 2022. Protagonista della puntata sarà Luca Salatino. Il tronista si trova tra Lilli e Soraya. Ora però questo dualismo sta per trasformarsi in un problema reale.

Luca Salatino è uscito sia con Lilli sia con Soraya. Il tronista sembra vicino a entrambe e non sembra in grado di prendere una decisione a stretto giro. Forse allora sarà una delle due a prendere in mano le redini della situazione. Stavolta, dicono i bene informati, potrebbe essere Lilli a prendersela con lui.

Durante l’uscita con Soraya, infatti, Luca ha ammesso di avere un occhio di riguardo per Lilli, che ha avuto un passato difficile. Il tronista lo ha detto per cortesia e per bontà, probabilmente. Ma Lilli si dice ferita da queste parole, perché lei vuole essere trattata come tutte le altre.

