Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi venerdì 23 aprile: trono classico e trono over

Le anticipazioni per la puntata di oggi venerdì 23 aprile di Uomini e Donne. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va infatti in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque il consueto dating show condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne nella Puntata di oggi troveranno spazio sia il trono classico che il trono over.

Per quanto riguarda il trono classico secondo le anticipazioni di Uomini e donne, si parlerà di Giacomo e Samantha. Maria De Filippi chiederà alla regia di mandare in onda prima le esterne del tronista con le sue corteggiatrici rimaste in studio e successivamente anche quelle della ragazza curvy. Ovviamente non mancheranno le discussioni, soprattutto da parte di Samantha visto il suo carattere forte. Poi ci sarà spazio anche per il trono over, con sicuramente protagonista ancora una volta Gemma Galgani.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata due vicende che stanno appassionando il pubblico di Uomini e Donne da settimane sono quelle di Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Per Giacomo è ormai corsa a due tra Martina e Carolina. Lui non sa proprio scegliere, alternando momenti di intimità e parole dolci ora per una, ora per l’altra. Ogni puntata, in questo senso, può riservare un colpo di scena. Massimiliano invece ha portato in esterna Eugenia e Federica.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di venerdì 23 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.