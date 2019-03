ROMA – Partenza con sorpresa a Gomorra 4, la serie cult di Sky con Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Nelle prima puntata della nuova attesissima stagione andata in onda ieri, venerdì 29 marzo, spunta inaspettatamente un intruso. Un volto già noto della tv per la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Armando Incarnato, il cavaliere campano protagonista del Trono Over che aveva fatto non poco discutere per i suoi flirt con Noel Formica e Viviana Vesce. A notare la sua presenza sono stati alcuni attenti telespettatori, che a quanto pare sono fan anche del dating show di Canale 5.

La segnalazione, giunta alla redazione del sito Isa e Chia, localizza l’ex cavaliere di Uomini e Donne nei primissimi minuti della prima puntata. Incarnato appare intorno ad una tavola rotonda nel centro storico di Napoli, con Genny Savastano e gli altri clan, dopo la morte dello Stregone. Armando fa la sua comparsa tra gli scagnozzi di un boss.

Poco dopo è stato lo stesso Incarnato a confermare la sua presenza con una Instagram Stories e un selfie con Arturo Muselli, che nella serie interpreta Enzo. (Fonte: Isa e Chia)