Uomini e Donne, l’autore risponde alla critiche: “Non sapevamo che…”

ROMA – L’autore di Uomini e Donne Claudio Leotta ha deciso di rispondere con un comunicato alle tante critiche al programma arrivate in questi giorni da parte di alcuni ex concorrenti. Leotta, nel comunicato, smentisce anche che la redazione “fosse a conoscenza che una tronista di Uomini e Donne fosse fidanzata per tutta la durata del trono”.

“Siamo stati in silenzio fino a oggi – scrive l’autore di Uomini e Donne, Claudio Leotta, nel comunicato diffuso in queste ore – nella speranza che alcune persone, che non vogliamo neanche nominare, riflettessero sulle assurde esternazioni chiaramente fatte nell’intento di aggiungere follower ai loro profili e garantendosi, di conseguenza, qualche sponsorizzazione in più. Abbiamo letto cose infondate e, purtroppo, offensive. Una per tutte che la redazione di Uomini e Donne e, in particolare, Raffaella Mennoia, fossero a conoscenza del fatto che una tronista, per tutta la durata del trono, fosse fidanzata”.

“Chi segue Uomini e Donne – continua Claudio Leotta nel comunicato – sa perfettamente che non è così. Ogni qualvolta si è verificato che qualcuno avesse utilizzato il programma per propri scopi mentendo sul proprio stato sentimentale, ne è stata data immediata notizia al pubblico dalla conduttrice”.

Fonte: Uomini e Donne, Today.