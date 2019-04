ROMA – A qualche settimana dal primo ricovero, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Beatrice Valli si è sentita di nuovo male ed è tornata in ospedale. Lo spiega lei stessa su “Instagram”:

“Si cerca sempre di essere splendenti davanti a tutto e a tutti. Ciò che sto facendo io non è assolutamente una passeggiata, ma pur di non perdere il mio lavoro e le mie vacanze mi ha fatto partire lo stesso con la consapevolezza che sarebbe potuto accadere tutto e niente. Sono tornata all’ospedale per fortuna solo per qualche ora perché mi ha preso una reazione allergica in tutto il corpo e mi ero gonfiata tutta, viso e tutto il corpo e sono dovuta scappare in ospedale. Più tardi tornerò più carica che mai”.

Beatrice Valli, come detto, già lo scorso mese era stata ricoverata. Ma allora la Valli non spiegò il perché.

“Sabato notte – spiegò – mi sono sentita male, davvero molto male, avevo delle grosse fitte alla pancia. Mi hanno portata direttamente in ospedale in ambulanza e mi hanno ricoverata per un problema che poi se mi sentirò di raccontarvi e di dirvi vi spiegherò […]”.