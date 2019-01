ROMA – Dopo la fine dell’avventura di Andrea Cerioli (che ha scelto Arianna Cirrincione), sul trono di Uomini e Donne è arrivato un nuovo single: Andrea Zelletta. Ha 25 anni e di professione fa il modello. Si definisce frizzante, determinato e ambizioso: “Non mi accontento delle mezze misure, devo sempre ottenere il massimo”.

“Faccio il modello, ma come prima cosa sono Andrea – racconta il ragazzo di sé – Tutto il resto arriva dopo. La moda non era il mio sogno, mi è capitata. Oggi, però, cerco altri stimoli. Sono frizzante, determinato, ma soprattutto ambizioso. Non mi accontento delle mezze misure, devo sempre ottenere il massimo. Se c’è una cosa che non deve far parte della mia vita è la monotonia. Lavorare nella moda mi ha permesso di girare il mondo. Non mi piacciono le etichette e vorrei che gli altri non le usassero con me, né che mi giudicassero prima di avermi conosciuto”.

Quali sono le sue ambizioni? “I miei sogni – prosegue – sono come quelli di tanti ragazzi: viaggiare tanto, avere un buon lavoro e, da buon terrone, una famiglia solida. Sogno una famiglia come la mia, con due genitori giovani che sanno essere amici quando serve e severi quando è necessario”.

Poi descrive il suo rapporto con l’amore: “Sono stato innamorato solo una volta nella vita ed è stato un colpo di fulmine. L’amore è caos, qualcosa che scombina i piani di un’intera vita e della giornata. Non sono uno da frasi da film, ci sono parole che non dicono niente ma sguardi che dicono tutto. Non ho un prototipo di donna ideale, ma sono certo che la mia ragazza deve essere ambiziosa e non si accontenta di un rapporto mediocre. Aspetto un amore folle. Io di certo non mi accontenterò”.