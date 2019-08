Uomini e Donne, chi sono i quattro nuovi tronisti. Si parte il 16 settembre

ROMA – Uomini e Donne partirà dal 16 settembre e le registrazioni sono già scattate con la presentazione dei quattro nuovi tronisti del Trono classico. Tra di loro c’è anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia.

Il nome della prima tronista svelato è quello di Giulia Quattrociocche, 27enne romana, studentessa universitaria col sogno di fare un’esperienza lavorativa in Cina. Nel video di presentazione ha rivelato di avere un rapporto molto stretto con la madre e di essere alla ricerca di una storia importante. “Sono una persona impegnativa. Ma non ho paura di impegnarmi e penso che la famiglia sia la cosa più importante, anche se non credo nel matrimonio”.

La seconda è Sara Tozzi, 22 anni, modenese, che attualmente lavora come barista nella sua città. Alle spalle ha un’esperienza televisiva come tentatrice nell’ultimo Temptation Island. Nel video di presentazione spiega di avere un rapporto controverso con il padre, proprietario di un night club, di essere timida e di non voler mettere troppo in mostra la sua fisicità.

Sul trono uomini c’è Giulio Raselli, vecchia conoscenza del pubblico di Uomini e Donne. Il piemontese ha infatti partecipato alla scorsa edizione del programma come corteggiatore di Giulia Cavaglia, che lo ha portato fino all’ultima puntata, scegliendo però alla fine Manuel Galiano. Quest’estate è stato invece tra i tentatori di Temptation Island, dove si è fatto notare intrecciando una particolare sintonia con Sabrina Martinengo.

Infine l’ultimo tronista arriva anche lui direttamente da Temptation Island ed è il modello Alessandro Zarino, che ha sfilato per molti dei brand di moda più famosi al mondo. (fonte UOMINI E DONNE)